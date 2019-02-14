Первый Федеральный Инвестиционный Центр
8 800 511-02-42

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Займ под ПТС, займ под недвижимость, инвестиции, лизинг, аренда
Ключевыми программами являются предоставление финансовых средств под залог птс, под залог недвижимости, под залог автомобиля.
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Крупнейший Российский онлайн-банк
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Группа микрофинансовых организаций. Займы от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов.

Минимальная процентная ставка 2,5 % ! До 90% стоимости автомобиля! Разве могут банки предложить что то подобное? Для сравнения, в ряде банках ставка около 65% годовых.
Срок кредитования не имеет ограничений – достаточно лишь погашать проценты. А в случае досрочного закрытия кредита – вы не платите дополнительные штрафы.
Получить деньги вы можете на любую технику – от отечественного авто до иномарки, от спецтехники до мототехники.

Важное условие – вы можете получить займ под паспорт транспортного средства, если авто оформлено на юридическое лицо, если являетесь его представителем. Кстати, будучи представителем другого владельца, вам стоит предоставить еще и бланк с нотариальной печатью о поручении

Вы можете ознакомиться с отзывами о нашей компании и документами наших ключевых партнеров. А если у вас остались вопросы – непременно обращайтесь за консультацией. Мы перезвоним вам через 5 минут! Филиалы нашей компании находятся в 8 регионах.

Получите деньги под ПТС в г. Краснодар:


Ставка
Ставка от 2,5%
в месяц

Для получения денег не требуются дополнительные справки или чистая кредитная история

Оформление
Оформление
документов - 1 час

Когда сумма займа определена- время на оформление договора может составлять 20 минут

Стоимость
До 90% рыночной
стоимости авто

Сумма денег определяется, исходя из состояния вашего автомобиля. Мы всегда стараемся выдать больше

Деньги
Деньги
выдаются сразу

Любая сумма, выдается по вашему желанию либо наличными в кассе, либо переводом на карту

Рассчитать ежемесячный платеж:

Мне нужно:
руб.
Срок:
мес.
Основной долг:
2084 руб.
Проценты:
1250 руб.
Ставка в месяц:
2.5 %

* Вы можете продлевать срок займа на любое время: достаточно вовремя оплачивать проценты по займу

** Расчет является предварительным

Ежемесячный платеж
3334 руб.**

Получите предварительную оценочную стоимость вашего автомобиля

Какие документы необходимы для получения займа под ПТС

Свидетельство о регистрации ТС

СТС

Свидетельство о регистрации ТС

Паспорт транспортного средства

ПТС

Паспорт транспортного средства

Паспорт гражданина РФ

Паспорт

гражданина Российской Федерации

Одобряем 99% заявок
на получение денег

Нажимая на кнопку, Вы даете
согласие на обработку своих персональных данных
Не желаете заполнять заявку?
Просто позвоните
8 800 511-02-42

Условия получения денег в г. Краснодар от компании «Первый Федеральный Инвестиционный Центр» достаточно просты и понятны:

 

  • Вам следует иметь автомобиль на ходу
  • Быть единственным владельцем автотранспорта или иметь генеральную доверенность
  • Иметь паспорт гражданина Российской Федерации, желательно, но не обязательно
  • Ваш возраст должен быть не менее 18 лет и не больше 75 лет
Наличными
Наличными

в кассе автоломбарда

Перевод на счет
Переводом

на банковский счет

Перевод на карту
Переводом

на карту любого банка

  • Сумма займа
  • Срок займа
  • Доход
  • Кредитная история
  • Надежность
  • Скорость выдачи
  • Проверка платежеспособности
  • Штрафы за просрочки
  • Скрытые комиссии
Займы в МФО
  • Небольшие суммы под высокий процент
  • До 1 года
  • 700% в год
  • Не важна
  • Ненадежный
  • До нескольких суток
  • Да
  • Повышение % в несколько раз
  • Да
Займы в ПФИЦ
  • Низкий процент
    суммы до 10 000 000р.
  • До 5 лет
  • 30% в год
  • Не важна
  • Надежный
  • От 20 минут
  • Нет
  • Индивидуально
  • Нет
Займы в Банках
  • Низкий процент, суммы зависят от вашей платежеспособности
  • До 5 лет
  • 25% в год
  • Важна
  • Надежный
  • Крайне низкая
  • Да
  • Жесткие санкции, порча кредитной истории навсегда, повышение%
  • Редко
Сравнение займов
МФО
ПФИЦ
Банки
Сумма займа
Небольшие суммы под высокий процент
Низкий процент
Низкий процент, суммы зависят от вашей платеже-способности
Срок займа
До 1 года
До 5 лет
До 5 лет
Доход в год
700%
30%
25%
Кредитная история
Не важна
Не важна
Важна
Надежность
Ненадежный
Надежный
Надежный
Скорость выдачи
До нескольких суток
От 20 минут
Крайне низкая
Проверка платежеспособности
Да
Нет
Да
Штрафы за просрочки
Повышение % в несколько раз
Индивидуально
Жесткие санкции, порча кредитной истории навсегда, повышение%
Скрытые комиссии
Да
Нет
Редко

Под ПТС каких транспортных средств можно получить деньги?

Легковые

Легковые автомобили

Грузовые

Грузовой транспорт

Автобусы

Автобусы и микроавтобусы

Примеры выданных займов под залог ПТС


Infiniti FX-Series

2012 г.в.
Infiniti FX-Series

Выдано: 100 000 руб.
Срок: 2 мес.

Mitsubishi Lancer

2005 г.в.
Mitsubishi Lancer

Выдано: 90 000 руб.
Срок: 3 мес.

ГАЗ Газель

2017 г.в.
ГАЗ Газель

Выдано: 400 000 руб.
Срок: 6 мес.

Займы под ПТС авто вместе с ПФИЦ


Займ под ПТС в Первом Федеральном Инвестиционном Центре - это просто и оптимально. ПФИЦ оказывает содействие в подборе займов под паспорт транспортного средства в Краснодаре среди лучших компаний, осуществляющих выдачу денежных средств под ПТС. Мы также содействуем в получении денежных средств под залог автотранспорта и недвижимости, подбора банковских вкладов для физических лиц и др.

Мы успешно помогаем людям, имеющие финансовые трудности и высокие кредитные нагрузки получить денежные средства на решение трудностей или рефинансировать задолженности, взятые в других финансовых учреждениях вот уже 8 лет.

Для тех, кто еще не определился с тем, брать займ под документы автомобиля - советуем прочесть дальнейшее сравнение займов:

Обычно человек не берет никаких займов, когда дела идут хорошо. Чаще мы обращаемся в финансовые учреждения за деньгами, когда дела не совсем идут хорошо и, самое главное - деньги всегда нужны быстро . Потому ключевыми факторами при выборе займа является размер займа, скорость выдачи и минимальные проценты по погашению.

Первой фин. организацией, куда человек обращается чаще бывает банк, потому что банки - это надежно и стабильно. При этом, с банками не все так гладко. Заете ли Вы, что займы в банках имеют от 15 до 20% годовых по кредиту? Возможно. А знаете ли вы, что в банках существует обязательное страхование кредитов? К примеру, взяв кредит на 200 тысяч - вам придется выплачивать 270 тысяч плюс годовые проценты итого получается более 60% годовых, т.к. 70 тысяч будет обязательная страховка. А также комиссии при досрочном погашении и даже скрытые комиссии, процент на просрочку, пени и т.д. Допустим, вы смирились с условиями, и все-таки пошли в банк. Но тут встречная проблема - вам не дают кредит. Причину даже не оглашают, но чаще всего отказывают в том случае, когда нет подтверждающей справки с работы или у вас плохая кредитная история. А, бывает, отказывают просто потому что им не понравилось как вы одеты. 

В случае отказа по кредиту в банке можно обратиться за деньгами в МФО. Однако, микрофинансовые организации знамениты своими крайне высокими годовыми и месячными процентами и обросли репутацией не самых лояльных компаний. Одно только словосочетание "коллекторы из мфо" может человека ввести в состояние паники. Однако, если вы уверены в быстром возврате средств и готовы понести бремя процентов пару месяцев- займы в мфо могут быть достаточно удобными для вас.

Если у вас есть автомобиль - то это меняет очень многое. Когда у вас есть личный авто - вы можете взять деньги под его залог. Залоговые займы обеспечены имуществом, поэтому огромных процентов не будет. Более того, сегодня этот тип займа эволюционировал в займ под птс автомобиля. Другими словами - вам не нужно оставлять автомобиль в залог. В залоге остаются только документы на авто. При этом вы можете продолжать пользоваться своим автомобилем. За счет того, что есть залог - процент формируется совсем небольшой. 2% в месяц. Это чуть больше чем официальные банковские проценты, но учитывая их страховки и хитрые комиссии - получается даже выгоднее! А еще займ под птс - это очень быстро. Кредиты оформляют по несколько дней, а в случае с займом под птс время нужно только на оценку автомобиля и определения максимальной оценки  (сколько компания может дать денег под конкретное авто). А дальше - подписание готовых бумаг и деньги у вас в кармане. Если нет времени ждать - можно уехать и получить деньги на карту постфактум. 

Все это делает займ под птс оптимальным видом займов среди всех существующих на рынке Краснодара

Широкая агентская сеть

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Работаем по всем городам России


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Нам доверяют более 6 500 клиентов


Наши партнеры:


Банк «Тинькофф» Ломбард «Фоварит»
Национальный Кредит Ваш инвестор
Быстроденьги Взаимно

Наши преимущества


Доступность

Кредитная история не важна

Безопасно

Никаких скрытых комиссий и мелкого шрифта в договоре

Без дополнительных процентов

Мы не начисляем дополнительные проценты за оплату займа

Под контролем

Мы не списываем деньги с карты без ведома заемщика

Без платных доп. услуг

Мы не подключаем никакие платные доп. услуги

Удобство

Предоставляем график платежей в удобном интерфейсе

Отзывы о нашей компании


Некоторые отзывы о нашей компании, которые мы получаем в письмах и берем из открытых источников в интернете:

Откровенно говоря, не особо доверяю таким компаниям. Тем более, что в залоге у них остается ПТС на машину (машина, разумеется, остается у нас). Но муж как-то там их «пробил» и сказал, что можно взять у них денег. Срок устанавливается самостоятельно. Возможно досрочное погашение кредита. Воспользовались, короче. Решение о выдаче кредита было принято сразу. Дали! В принципе, пользоваться услугой можно. Кабала не чувствуется.

14.02.2019
★★★★★

Попала в очень неприятную ситуацию. Была вынуждена искать большую сумму денег в срочном порядке. В этом автоломбарде мне решили пойти навстречу. Дали деньги под птс. Я очень была счастлива, что у меня на руках появилась та сумма, которая мне была нужна.

21.02.2019
★★★★★

Никогда бы не подумала, что мне будут нужны срочно деньги. В такой ситуации мне очень сильно помогли сотрудники из автоломбарда. Они мне предложили оформить займ, при котором необязательно оставлять машину в залог. Нужно лишь предоставить птс и паспорт. Данное предложение меня выручило.

15.03.2019
★★★★★

Процент здесь не разорительный. Скрытых платежей также не обнаружил. Перед тем, как взять тут деньги, меня попросили залог в виде ПТС на машину. Не думаю, что в этом есть подвох с их стороны, ведь как раз кидают те, кто берет деньги, а не отдает. Да, и вот еще что! Был момент, что я не успевал выплатить по кредиту в назначенный день. Я позвонил и объяснил ситуацию. Менеджер пошел навстречу и отсрочил платеж.

25.03.2019
★★★★★

Нужны были наличные. Не хотел брать кредиты в банках да и вообще обращаться. Решил воспользоваться услугой и получил деньги под залог авто. В «Первый Федеральный Инвестиционный Центре» понравилось то, что не смотрят на кредитную историю. Взял сумму под свою машину и спокойно ее вернул. Процент по-человечески низкий, вот что называется для людей. Не меняется весь срок. Не пожалел, что обратился.

15.10.2019
★★★★★

Очень удобно. Без волокиты и лишних вопросов получил деньги под залог ПТС и договор. Менеджер все рассказал, показал, ответил на все вопросы. Всем рекомендую.

20.10.2019
★★★★★

Пока радует. Собственно, почему «пока». Я думаю, что и до конца выплаты по кредиту. Хотя точнее этот банк назвать не кредитной компанией, а авто-ломбардом. Оставляя им в залог птс на свой автомобиль, вы получаете восьмидесятипроцентную гарантию на выдачу большой суммы. А дальше уже дело за вами. Просто вовремя рассчитывайтесь.

04.11.2019
★★★★★

Почему-то всегда думал, что займ дают только под квартиру. А если ее нет? Оказалось есть еще автоломбард, и можно взять займ под машину. Но машина, при этом, осталась у меня. И не нужно собирать кипу документов. Попросили ПТС и паспорт. Очень быстро все оформили и деньги выдали в течение часа.

20.11.2019
★★★★★

Как получить деньги под залог ПТС в г. Краснодар


Шаг 1

Оформите заявку онлайн - всего две строчки и 1 клик. Или же позвоните/закажите обратный звонок у нашего консультанта

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Дождитесь проверки вашего транспортного средства нашими специалистами. Кстати, оценка проводится совершенно бесплатно

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Заключите договор, составив его на наиболее выгодных условиях для Вас, получите деньги!

Часто задаваемые вопросы


Максимальная сумма до 90% от реальной рыночной стоимости до 10 000 000 руб.
Для большинства наших программ не важна Ваша кредитная история. Особенность залоговых займов в том, что определяющим критерием является состояние и ценность залогового имущества (автомобиля, недвижимости), а не наличие или отсутствие у Вас потребительских кредитов в других банках.
Вы выплачиваете по договору в соответствии с условиями выбранной Вами программы. Это можно сделать в любом офисе «Первый Федеральный Инвестиционный Центр», в системе «Альфа-Клик», Тинкофф Банка, в отделениях Почты России или в терминалах Qiwi. Вы также можете закрыть договор досрочно без каких-либо штрафных санкций.
Нет. Каждую заявку рассматриваем индивидуально в независимости от автомобиля и срока владения им.
Денежные средства предоставляются компанией на срок который Вы самостоятельно подбираете. Минимально - 30 дней, максимально 60 месяцев.
Да. Владение автомобилем по доверенности не влияет на сроки и платежи, но данная сделка будет регистрироваться в ГИБДД.
Да. Вы можете получить денежные средства, даже в день постановки автомобиля на учет.
Можно, под другое имущество.
Да, такие гарантии имеются.
Вы можете забрать ПТС в день закрытия договора.
Весь процесс занимает не более 1 часа. Деньги переводятся практически моментально после подтверждения о выдаче займа. Если вы постоянный клиент- то процесс может занять не более 10 минут.
Если сравнивать с потребительскими кредитами- то разница небольшая, но кредит под ПТС немного проигрывает. В среднем, это около 5% в год. Однако, если сравнивать с кредитными картами, где все комиссии и проценты достигают 50% годовых- этот тип займа, несомненно, выгоднее!
Вы можете взять деньги в займ от 1 месяца и до 60 месяцев. Частая практика закладывать автомобили на несколько месяцев, когда нет работы или "не сезон", а затем возвращать документы на авто. По нашей статистике на длительное время люди берут реже, чем на короткое. Это связано с тем, что услуга зачастую позволяет скорее оставаться на плаву в период кризиса, чем расценивается как полноценный кредит, хотя она часто используется и в этом амплуа.

Расскажем о процедуре оформления сделки в г. Краснодар. Звоните:

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