Минимальная процентная ставка 2,5 % ! До 90% стоимости автомобиля! Разве могут банки предложить что то подобное? Для сравнения, в ряде банках ставка около 65% годовых.
Срок кредитования не имеет ограничений – достаточно лишь погашать проценты. А в случае досрочного закрытия кредита – вы не платите дополнительные штрафы.
Получить деньги вы можете на любую технику – от отечественного авто до иномарки, от спецтехники до мототехники.
Важное условие – вы можете получить займ под паспорт транспортного средства, если авто оформлено на юридическое лицо, если являетесь его представителем. Кстати, будучи представителем другого владельца, вам стоит предоставить еще и бланк с нотариальной печатью о поручении
Вы можете ознакомиться с отзывами о нашей компании и документами наших ключевых партнеров. А если у вас остались вопросы – непременно обращайтесь за консультацией. Мы перезвоним вам через 5 минут! Филиалы нашей компании находятся в 8 регионах.
Для получения денег не требуются дополнительные справки или чистая кредитная история
Когда сумма займа определена- время на оформление договора может составлять 20 минут
Сумма денег определяется, исходя из состояния вашего автомобиля. Мы всегда стараемся выдать больше
Любая сумма, выдается по вашему желанию либо наличными в кассе, либо переводом на карту
Свидетельство о регистрации ТС
Паспорт транспортного средства
гражданина Российской Федерации
в кассе автоломбарда
на банковский счет
на карту любого банка
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МФО
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ПФИЦ
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Банки
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Сумма займа
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Небольшие суммы под высокий процент
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Низкий процент
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Низкий процент, суммы зависят от вашей платеже-способности
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Срок займа
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До 1 года
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До 5 лет
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До 5 лет
|
Доход в год
|
700%
|
30%
|
25%
|
Кредитная история
|
Не важна
|
Не важна
|
Важна
|
Надежность
|
Ненадежный
|
Надежный
|
Надежный
|
Скорость выдачи
|
До нескольких суток
|
От 20 минут
|
Крайне низкая
|
Проверка платежеспособности
|
Да
|
Нет
|
Да
|
Штрафы за просрочки
|
Повышение % в несколько раз
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Индивидуально
|
Жесткие санкции, порча кредитной истории навсегда, повышение%
|
Скрытые комиссии
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Да
|
Нет
|
Редко
Легковые автомобили
Грузовой транспорт
Автобусы и микроавтобусы
Выдано: 100 000 руб.
Срок: 2 мес.
Выдано: 90 000 руб.
Срок: 3 мес.
Выдано: 400 000 руб.
Срок: 6 мес.
Займ под ПТС в Первом Федеральном Инвестиционном Центре - это просто и оптимально. ПФИЦ оказывает содействие в подборе займов под паспорт транспортного средства в Краснодаре среди лучших компаний, осуществляющих выдачу денежных средств под ПТС. Мы также содействуем в получении денежных средств под залог автотранспорта и недвижимости, подбора банковских вкладов для физических лиц и др.
Мы успешно помогаем людям, имеющие финансовые трудности и высокие кредитные нагрузки получить денежные средства на решение трудностей или рефинансировать задолженности, взятые в других финансовых учреждениях вот уже 8 лет.
Обычно человек не берет никаких займов, когда дела идут хорошо. Чаще мы обращаемся в финансовые учреждения за деньгами, когда дела не совсем идут хорошо и, самое главное - деньги всегда нужны быстро . Потому ключевыми факторами при выборе займа является размер займа, скорость выдачи и минимальные проценты по погашению.
Первой фин. организацией, куда человек обращается чаще бывает банк, потому что банки - это надежно и стабильно. При этом, с банками не все так гладко. Заете ли Вы, что займы в банках имеют от 15 до 20% годовых по кредиту? Возможно. А знаете ли вы, что в банках существует обязательное страхование кредитов? К примеру, взяв кредит на 200 тысяч - вам придется выплачивать 270 тысяч плюс годовые проценты итого получается более 60% годовых, т.к. 70 тысяч будет обязательная страховка. А также комиссии при досрочном погашении и даже скрытые комиссии, процент на просрочку, пени и т.д. Допустим, вы смирились с условиями, и все-таки пошли в банк. Но тут встречная проблема - вам не дают кредит. Причину даже не оглашают, но чаще всего отказывают в том случае, когда нет подтверждающей справки с работы или у вас плохая кредитная история. А, бывает, отказывают просто потому что им не понравилось как вы одеты.
В случае отказа по кредиту в банке можно обратиться за деньгами в МФО. Однако, микрофинансовые организации знамениты своими крайне высокими годовыми и месячными процентами и обросли репутацией не самых лояльных компаний. Одно только словосочетание "коллекторы из мфо" может человека ввести в состояние паники. Однако, если вы уверены в быстром возврате средств и готовы понести бремя процентов пару месяцев- займы в мфо могут быть достаточно удобными для вас.
Если у вас есть автомобиль - то это меняет очень многое. Когда у вас есть личный авто - вы можете взять деньги под его залог. Залоговые займы обеспечены имуществом, поэтому огромных процентов не будет. Более того, сегодня этот тип займа эволюционировал в займ под птс автомобиля. Другими словами - вам не нужно оставлять автомобиль в залог. В залоге остаются только документы на авто. При этом вы можете продолжать пользоваться своим автомобилем. За счет того, что есть залог - процент формируется совсем небольшой. 2% в месяц. Это чуть больше чем официальные банковские проценты, но учитывая их страховки и хитрые комиссии - получается даже выгоднее! А еще займ под птс - это очень быстро. Кредиты оформляют по несколько дней, а в случае с займом под птс время нужно только на оценку автомобиля и определения максимальной оценки (сколько компания может дать денег под конкретное авто). А дальше - подписание готовых бумаг и деньги у вас в кармане. Если нет времени ждать - можно уехать и получить деньги на карту постфактум.
Все это делает займ под птс оптимальным видом займов среди всех существующих на рынке Краснодара
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Кредитная история не важна
Никаких скрытых комиссий и мелкого шрифта в договоре
Мы не начисляем дополнительные проценты за оплату займа
Мы не списываем деньги с карты без ведома заемщика
Мы не подключаем никакие платные доп. услуги
Предоставляем график платежей в удобном интерфейсе
Некоторые отзывы о нашей компании, которые мы получаем в письмах и берем из открытых источников в интернете:
Откровенно говоря, не особо доверяю таким компаниям. Тем более, что в залоге у них остается ПТС на машину (машина, разумеется, остается у нас). Но муж как-то там их «пробил» и сказал, что можно взять у них денег. Срок устанавливается самостоятельно. Возможно досрочное погашение кредита. Воспользовались, короче. Решение о выдаче кредита было принято сразу. Дали! В принципе, пользоваться услугой можно. Кабала не чувствуется.
Попала в очень неприятную ситуацию. Была вынуждена искать большую сумму денег в срочном порядке. В этом автоломбарде мне решили пойти навстречу. Дали деньги под птс. Я очень была счастлива, что у меня на руках появилась та сумма, которая мне была нужна.
Никогда бы не подумала, что мне будут нужны срочно деньги. В такой ситуации мне очень сильно помогли сотрудники из автоломбарда. Они мне предложили оформить займ, при котором необязательно оставлять машину в залог. Нужно лишь предоставить птс и паспорт. Данное предложение меня выручило.
Процент здесь не разорительный. Скрытых платежей также не обнаружил. Перед тем, как взять тут деньги, меня попросили залог в виде ПТС на машину. Не думаю, что в этом есть подвох с их стороны, ведь как раз кидают те, кто берет деньги, а не отдает. Да, и вот еще что! Был момент, что я не успевал выплатить по кредиту в назначенный день. Я позвонил и объяснил ситуацию. Менеджер пошел навстречу и отсрочил платеж.
Нужны были наличные. Не хотел брать кредиты в банках да и вообще обращаться. Решил воспользоваться услугой и получил деньги под залог авто. В «Первый Федеральный Инвестиционный Центре» понравилось то, что не смотрят на кредитную историю. Взял сумму под свою машину и спокойно ее вернул. Процент по-человечески низкий, вот что называется для людей. Не меняется весь срок. Не пожалел, что обратился.
Очень удобно. Без волокиты и лишних вопросов получил деньги под залог ПТС и договор. Менеджер все рассказал, показал, ответил на все вопросы. Всем рекомендую.
Пока радует. Собственно, почему «пока». Я думаю, что и до конца выплаты по кредиту. Хотя точнее этот банк назвать не кредитной компанией, а авто-ломбардом. Оставляя им в залог птс на свой автомобиль, вы получаете восьмидесятипроцентную гарантию на выдачу большой суммы. А дальше уже дело за вами. Просто вовремя рассчитывайтесь.
Почему-то всегда думал, что займ дают только под квартиру. А если ее нет? Оказалось есть еще автоломбард, и можно взять займ под машину. Но машина, при этом, осталась у меня. И не нужно собирать кипу документов. Попросили ПТС и паспорт. Очень быстро все оформили и деньги выдали в течение часа.
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